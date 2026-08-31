Ostatni dzień, aby uzyskać 3500 zł. Trzeba się spieszyć

Wsparcie ma zrekompensować gospodarstwom domowym wysokie ceny ciepła sieciowego i może wynieść nawet 3500 zł. To szczególnie istotne dla mieszkańców bloków, którzy koszty ogrzewania ponoszą najczęściej w czynszu.

Kończy się nabór wniosków o bon ciepłowniczy. Osoby spełniające warunki programu mają czas tylko do 31 sierpnia. Pieniądze mają zostać wypłacone w ostatnim kwartale 2026 r.

Bon obejmuje cały okres od stycznia do grudnia 2026 r. Jak wynika z przedstawionych założeń, w projekcie budżetu państwa na 2027 r. nie przewidziano dalszych środków na tę formę osłony gospodarstw domowych. Oznacza to, że osoby, które mogą skorzystać z programu, nie powinny zwlekać ze złożeniem dokumentów.

Kto może dostać bon ciepłowniczy?

Podstawowym kryterium jest dochód. Pełna kwota bonu przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przekroczenie limitu nie oznacza jednak automatycznie utraty świadczenia. Stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Jeżeli więc dochód przekracza próg o 100 zł, należna kwota bonu zostanie pomniejszona o 100 zł.

Samo spełnienie kryterium dochodowego nie wystarczy. Kluczowa jest również cena ciepła. Jednoskładnikowa cena ciepła netto stosowana przez dostawcę musi przekraczać 170 zł za GJ.

Od jej wysokości zależy kwota pomocy. Przy cenie od 170 do 200 zł/GJ maksymalny bon wynosi 1000 zł, przy cenie powyżej 200 do 230 zł/GJ – 2000 zł, natomiast przy cenie przekraczającej 230 zł/GJ można otrzymać aż 3500 zł.

W praktyce oznacza to, że nawet osoba z bardzo niską emeryturą lub niewielkimi dochodami może nie otrzymać pieniędzy, jeżeli cena ciepła w jej budynku nie przekracza wymaganego progu.

Wniosek także przez mObywatel

Dokumenty można złożyć w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej – OPS lub MOPS – albo elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy budynku, potwierdzające wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. To właśnie na podstawie tej wartości ustalana jest wysokość należnego bonu.

Przykładowo osoba samotna z miesięcznym dochodem 3500 zł może otrzymać 772,69 zł przy najniższym progu cenowym, 1772,69 zł przy cenie ciepła powyżej 200 zł/GJ lub 3272,69 zł, jeśli cena przekracza 230 zł/GJ.

W gospodarstwach wieloosobowych również działa mechanizm "złotówka za złotówkę". Przy dochodzie 3000 zł na osobę bon może wynieść odpowiednio 454,52 zł, 1454,52 zł lub 2954,52 zł, zależnie od ceny ciepła.

Termin jest kluczowy: wnioski można składać tylko do poniedziałku, 31 sierpnia.

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