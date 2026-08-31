Nawet 1200 zł na dziecko we wrześniu. Lepiej nie przegap tych terminów
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Ekonomia

Nawet 1200 zł na dziecko we wrześniu. Lepiej nie przegap tych terminów

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Uczniowie / pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Uczniowie / pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tytus Żmijewski / Marcin Bielecki
Powrót do szkoły zbliża się wielkimi krokami i jest związany ze sporymi wydatkami. We wrześniu rodzice mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Dla niektórych będzie to łącznie nawet 1200 zł.

Już we wtorek uczniowie wrócą do szkół. Wyprawka szkolna potrafi mocno nadwyrężyć domowy budżet. W przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego ma pomóc program Dobry Start.

Rodzinom przysługują też inne świadczenia. Kluczowe jest złożenie wniosków w odpowiednich terminach. Okazuje się, że we wrześniu uzyskać można nawet 1200 zł z ZUS.

Możesz dostać 300 zł na wyprawkę szkolną

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest to 24. rok życia.

Rodziny otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz osoba, której sąd powierzył sprawowanie tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną w porównywalnych okresach, świadczenie dzielone jest po równo – każdy z rodziców może otrzymać 150 zł.

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać do 30 listopada. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Filarem comiesięcznego wsparcia domowych finansów jest program Rodzina 800 plus. 800 zł wpływa na konto co miesiąc przez cały rok rozliczeniowy, który w aktualnym cyklu rozpoczął się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. W przypadku rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, pieniądze są dzielone po równo. Aby utrzymać płynność wypłat, odpowiedni wniosek należało złożyć do końca kwietnia, jednak spóźnialscy wciąż mogą ubiegać się o świadczenie od miesiąca, w którym prześlą formularz.

Połączenie wypłaty z programu Dobry Start oraz 800 plus daje 1100 zł na ucznia we wrześniu. To jednak nie wszystko. Kolejną formą wsparcia jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć razem z dokumentami o zasiłek rodzinny w urzędzie gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej do 31 października 2026 r. Aby otrzymać pieniądze, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w sytuacji wychowywania dziecka z niepełnosprawnością – 764 zł.

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Źródło: DoRzeczy.pl / Biznes Info / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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