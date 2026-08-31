Nawet 1200 zł na dziecko we wrześniu. Lepiej nie przegap tych terminów

Już we wtorek uczniowie wrócą do szkół. Wyprawka szkolna potrafi mocno nadwyrężyć domowy budżet. W przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego ma pomóc program Dobry Start.

Rodzinom przysługują też inne świadczenia. Kluczowe jest złożenie wniosków w odpowiednich terminach. Okazuje się, że we wrześniu uzyskać można nawet 1200 zł z ZUS.

Możesz dostać 300 zł na wyprawkę szkolną

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest to 24. rok życia.

Rodziny otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł bez względu na dochód. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz osoba, której sąd powierzył sprawowanie tzw. bieżącej pieczy nad dzieckiem. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną w porównywalnych okresach, świadczenie dzielone jest po równo – każdy z rodziców może otrzymać 150 zł.

Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać do 30 listopada. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Filarem comiesięcznego wsparcia domowych finansów jest program Rodzina 800 plus. 800 zł wpływa na konto co miesiąc przez cały rok rozliczeniowy, który w aktualnym cyklu rozpoczął się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. W przypadku rodziców sprawujących opiekę naprzemienną, pieniądze są dzielone po równo. Aby utrzymać płynność wypłat, odpowiedni wniosek należało złożyć do końca kwietnia, jednak spóźnialscy wciąż mogą ubiegać się o świadczenie od miesiąca, w którym prześlą formularz.

Połączenie wypłaty z programu Dobry Start oraz 800 plus daje 1100 zł na ucznia we wrześniu. To jednak nie wszystko. Kolejną formą wsparcia jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć razem z dokumentami o zasiłek rodzinny w urzędzie gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej do 31 października 2026 r. Aby otrzymać pieniądze, dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w sytuacji wychowywania dziecka z niepełnosprawnością – 764 zł.

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