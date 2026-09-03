Jesteś dłużnikiem? Rząd przyjął ważne zmiany

Postępowania mają być szybsze, część długów będzie umarzana automatycznie, a po trzech latach od umorzenia zobowiązań dane upadłego mają zniknąć z Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Rząd dał zielone światło projektowi nowelizacji Prawa upadłościowego przygotowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnych regulacji i mają uprościć postępowania dotyczące zarówno konsumentów, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednym z najważniejszych założeń jest odciążenie sądów. Po zmianach sędzia nie będzie musiał z urzędu nadzorować każdej sprawy na etapie wykonywania planu spłaty. Kontrola sądu ma następować przede wszystkim na wniosek wierzyciela lub samego dłużnika.

Automatyczne umorzenie długów

Projekt przewiduje również możliwość wcześniejszego zakończenia planu spłaty, jeśli dłużnik ureguluje zobowiązania przed terminem.

Kluczową zmianą ma być jednak automatyczne umorzenie pozostałych zobowiązań po wykonaniu planu spłaty. Dłużnik nie będzie musiał składać w tej sprawie dodatkowego wniosku. Przewidziano jednocześnie trzymiesięczny okres, w którym wierzyciele będą mogli zgłaszać ewentualne zastrzeżenia.

Nowe przepisy mają też wprowadzić bardziej przewidywalne koszty postępowania. Projekt zakłada stałą, zryczałtowaną opłatę oraz jasne zasady ustalania wynagrodzenia syndyka.

Po trzech latach wpis zniknie z rejestru

Jedną z najbardziej odczuwalnych konsekwencji upadłości jest wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Może on przez długi czas utrudniać normalne funkcjonowanie, np. uzyskanie kredytu, zakup sprzętu na raty czy podpisanie niektórych umów.

Po zmianach data umorzenia zobowiązań ma być jasno wskazana zarówno w planie spłaty, jak i w KRZ.

Najważniejsza zmiana ma nastąpić później. Po trzech latach od opublikowania informacji o umorzeniu zobowiązań dane dotyczące upadłości mają zostać usunięte z Krajowego Rejestru Zadłużonych. W założeniu ma to ułatwić osobie, która przeszła przez postępowanie upadłościowe, powrót do normalnego życia gospodarczego.

Teraz projekt trafi do Sejmu. Jeśli zostanie uchwalony przez parlament i podpisany przez prezydenta, nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

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