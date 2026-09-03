Wypłacasz pieniądze z bankomatu? Za jedną rzecz ma grozić kara

Wizerunek klienta miałby być przechowywany przez 90 dni, a za celowe uniemożliwienie identyfikacji, np. poprzez zasłonięcie twarzy, mogłaby grozić grzywna lub nagana – informuje "Rzeczpospolita".

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zakładającej zmiany przepisów mające służyć rozwojowi rynku finansowego oraz zwiększeniu jego stabilności. Jednym z celów nowych regulacji ma być poprawa bezpieczeństwa konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie i zapobieganie oszustwom płatniczym.

Projekt przewiduje m.in. skrócenie i uproszczenie procedury dostępu prokuratora do informacji objętych tajemnicą bankową. Łatwiejsza ma być również współpraca policji z bankami w zakresie wymiany informacji potrzebnych do przeciwdziałania oszustwom.

Kamery przy bankomatach. Nagrania przez 90 dni

W trakcie prac nad regulacjami własną propozycję przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak podaje "Rzeczpospolita", resort chce wprowadzenia obowiązku rejestrowania wizerunku osób korzystających z bankomatów i wpłatomatów.

Obowiązek miałby spoczywać na bankach oraz operatorach urządzeń. Nagrania przedstawiające klientów podczas dokonywania operacji miałyby być przechowywane przez operatora przez 90 dni.

Dostęp do zgromadzonego w ten sposób materiału mogłyby uzyskiwać m.in. policja, prokuratura oraz sądy.

Zasłonisz twarz? Może grozić grzywna

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości idzie jednak dalej. Resort chce także wprowadzenia sankcji wobec osób, które podczas korzystania z urządzenia celowo uniemożliwiałyby swoją identyfikację.

Chodziłoby m.in. o zasłanianie twarzy. Według informacji "Rzeczpospolitej" za takie zachowanie mogłaby grozić grzywna albo nagana.

Propozycja została już wstępnie skonsultowana z Ministerstwem Finansów. Resort sprawiedliwości argumentuje, że nowe rozwiązania mogłyby pomóc służbom w walce z cyberprzestępczością.

Obecnie kamery rejestrujące osoby dokonujące transakcji znajdują się jedynie przy części bankomatów. Przyjęcie propozycji MS oznaczałoby więc znaczne rozszerzenie monitoringu osób wypłacających i wpłacających gotówkę.