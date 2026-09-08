Wielkie zmiany w PZPN. Niemiecki gigant ma sponsorować reprezentację Polski

Według portalu SportMarketing.pl rozmowy w sprawie nowej umowy są już na finiszu. Szczegóły finansowe potencjalnego kontraktu nie są na razie znane.

Koniec 16-letniej współpracy z Biedronką

Biedronka była sponsorem reprezentacji Polski nieprzerwanie od 2010 roku. Ostatnią umowę z PZPN podpisano na początku 2023 roku. Kontrakt obowiązywał do 31 lipca 2026 roku. Współpraca obejmowała pierwsze reprezentacje kobiet i mężczyzn oraz kadry młodzieżowe od U-15 do U-21. Biedronka posiadała również tytuł "Oficjalnego dostawcy warzyw i owoców" reprezentacji Polski. Jej logo pojawiało się m.in. na bandach podczas spotkań kadry oraz ściankach konferencyjnych.

Teraz miejsce sieci należącej do portugalskiej grupy Jeronimo Martins ma zająć niemiecki Lidl. Ewentualne wejście do PZPN będzie kolejną dużą inwestycją Lidla w futbol. Niemiecka sieć była partnerem UEFA podczas Euro 2024, a następnie została globalnym sponsorem Ligi Europy i Ligi Konferencji. Umowa dotycząca tych rozgrywek obowiązuje od sezonu 2024/25 do końca sezonu 2026/27.

Firma była także oficjalnym partnerem mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku i związała się z kobiecymi rozgrywkami reprezentacyjnymi UEFA do 2030 roku.

PZPN stracił kilku sponsorów

Doniesienia o rozmowach z Lidlem pojawiają się po dużych zmianach w gronie partnerów PZPN. Latem ze związkiem rozstały się m.in. InPost, TCL i Staropolanka. Nowym partnerem reprezentacji została natomiast firma Phinance.

Szczególnie istotne było zakończenie czteroletniej współpracy z InPostem. Umowa wygasła 31 lipca. Według medialnych szacunków kontrakt sponsora strategicznego był wart około 10 mln zł rocznie. Rafał Brzoska komentował decyzję firmy we wpisie w mediach społecznościowych. – Zakończyliśmy naszą współpracę z PZPN. Dziękuję za wspólną realizację celów, dobrą partnerską relację i życzymy jako InPost all the best i sukcesów na przyszłość – napisał prezes InPostu.

Firma nie wycofała się jednak z polskiego futbolu. Od sezonu 2026/2027 InPost jest oficjalnym partnerem PKO BP Ekstraklasy.

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