Puszki Skolima bez kaucji. Producent wyjaśnia

Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, co i rusz wprowadza do sprzedaży nowe produkty. Artysta ma już własny sklep z gadżetami, stację benzynową i pensjonat, a na rynek trafiły sygnowane jego pseudonimem wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy.

Niedawno Skolim wprowadził do sprzedaży własne energetyki oraz lemoniadę. Premiera napojów odbyła się na należącej do piosenkarza stacji benzynowej, zlokalizowanej w miejscowości Czeremcha-Wieś (powiat hajnowski, województwo podlaskie).

Energetyk występuje w dwóch wersjach – klasycznej oraz o smaku różowych jabłek. Z kolei lemoniada jest o smaku cytrynowym z dodatkiem orzeźwiającej mięty.

Nowy napój Skolima poza systemem kaucyjnym

Okazuje się, że nowy napój energetyczny Skolima trafił do sklepów bez symbolu systemu kaucyjnego. W jego miejscu znajduje się kod QR, prowadzący do mediów społecznościowych piosenkarza, a także podpis: "Dowiedz się, co słychać u Skolima".

Wirtualna Polska poprosiła o komentarz w tej sprawie współwłaściciela spółki Liner Polska, która odpowiada za markę SKOLIM i obsługuje kontakty z sieciami handlowymi. Firma potwierdziła, że nowy napój Skolima pozostaje poza systemem kaucyjnym. "[Producent – przy. red.] odpowiedział, że przyjdzie czas, gdy trzeba będzie do systemu wejść, ale na razie jest to kwestia modelu biznesowego i kalkulacji" – czytamy.

WP zauważyła, że napój Skolima nie jest pierwszym produktem, na którym nie znajduje się symbol kaucji. Wcześniej taką decyzję podjęła m.in. podlaska firma produkująca wodę Augustowianka.

Co jest objęte kaucją?

Skala całego systemu kaucyjnego w Polsce rośnie błyskawicznie. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do końca lipca br. zebrano 3,2 mld opakowań objętych kaucją. Jeszcze miesiąc wcześniej było ich 2,3 mld. Tylko w lipcu przybyło więc około 900 mln zwrotów.

W całej Polsce działa ponad 60 tys. punktów zwrotu, w tym 17,5 tys. z automatami kaucyjnymi. To właśnie przez automaty przechodzi już 88 proc. zwracanych opakowań.

Wprowadzony w październiku 2025 r. system kaucyjny przewiduje, że do napojów w butelkach plastikowych (do 3 litrów) i metalowych puszkach (do 1 litra) doliczana jest kaucja 50 groszy, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. W systemie uwzględnione są także szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. Wysokość kaucji wynosi w ich przypadku 1 zł.

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