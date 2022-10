Szefowa MSZ Niemiec: Kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą

W poniedziałek minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną w sprawie reparacji wojennych od Republiki Federalnej Niemiec. Teraz dokument zostanie przekazany Niemcom.

Niemcy nie zmieniają zdania w kwestii reparacji

Działania Warszawy w tym zakresie skomentowała, przebywająca z wizytą w Polsce, szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Polityk, na konferencji prasowej z szefem polskiego MSZ, powtórzyła przedstawiane wcześniej stanowisko niemieckiego rządu, odrzucające żądania Warszawy.

– Wiem, że temat reparacji bardzo interesuje wiele osób w waszym kraju i przedstawicieli mediów, dlatego się do tego odniosę – mówiła szefowa MSZ Niemiec, zwracając się do Raua. – Wczoraj widzieliśmy w telewizji, że w drodze do Berlina jest list i lepiej, że dzisiaj mogliśmy o tym porozmawiać osobiście. Postawę rządu federalnego Niemiec w tej kwestii już znasz – dodała Baerbock.

– Niemcy poczuwają się do odpowiedzialności historycznej, bez jakichkolwiek ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem pozostaje przypominanie o cierpieniu milionów, które Niemcy w brutalny sposób zadały Polsce – tłumaczyła.

– Pamięć tego musimy przekazywać młodym ludziom w Niemczech – dodała Baerbock, przyznając, że niemieckie społeczeństwo często nie pamięta o skali krzywdy, jaką Niemcy wyrządziły Polsce w trakcie II wojny światowej.

– Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego, wiesz to, jest kwestią zamkniętą – podkreśliła jednocześnie polityk, zwracając się do szefa polskiego MSZ. – Dobra wiadomość jest taka, że mamy wspólna przyszłość, z naszą Unią Europejską – dodała.

