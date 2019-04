Wyciekła tajna notatka MSZ ws. negocjacji wokół roszczeń żydowskich

– Notatka pochodzi z 25 października ubiegłego roku. Dotyczy rozmowy, jaka odbyła się w MSZ z udziałem ambasadora Jacka Chodorowicza, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych ds. kontaktów z diasporą żydowską, z panem Tomaszem Yazdgerdim, jego amerykańskim odpowiednikiem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu – mówił w Sejmie Michalkiewicz.

Jak tłumaczył, notatka zawiera "mapę drogową, według której roszczenia żydowskie mają być realizowane zgodnie z oczekiwaniami strony żydowskiej i amerykańskiej".

Wszystko po wyborach?

– Przeczytam najważniejszy, moim zdaniem, akapit. Ten rozmówca pana Chodorowicza konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 r., jako roku wyborczego w Polsce, z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 r. Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy Just (447 – red.), strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu – mówił Michalkiewicz.

– Postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzonego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to z kolei rozumiał jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym, mającym na celu ustalenie konkretnych kwot możliwych rekompensat, które jego zdaniem mogą mieć częściowy charakter. Podkreślił, że strona amerykańska nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego – cytował fragmenty notatki Michalkiewicz.

Jego zdaniem chodzi o "przeforsowanie takiego ustawodawstwa, które żydowskim roszczeniom nadałoby pozory legalności". Podkreślił też, że polska konstytucja nie przewiduje ustaw tajnych, i że każda ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw.

14 pytań do premiera

Michalkiewicz zacytował wnioski Chodorowicza, jakie ambasador zamieścił w notatce po rozmowie z Yazdgerdim. – Nie ma przesłanki, by sądzić, że zbliżające się wybory do Kongresu USA i ewentualne przejęcie Izby Reprezentantów przez demokratów, mogłoby zmienić aktualne proporcje między liczbą kongresmenów nieprzychylnych i przychylnych Polsce w kontekście restytucji mienia żydowskiego, co może mieć realne konsekwencje dla procedowania spraw istotnych dla współpracy bilateralnej polsko-amerykańskiej – mówił Michalkiewicz.

Z kolei Robert Winnicki z Ruchu Narodowego poinformował, że złożył do premiera Mateusza Morawieckiego interpelację w sprawie notatki dotyczącej roszczeń żydowskich i domaga się odpowiedzi na 14 pytań, m.in. jakie naciski były w tej sprawie wywierane na Polskę, zarówno za rządów Morawieckiego, jak i Beaty Szydło.