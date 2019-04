Owsiak apeluje o wsparcie nauczycieli. Mocny komentarz Ziemkiewicza

"Chciałbym mieć to samo prawo do wypowiedzi co pani". Gorąco podczas rozmowy Olejnik z Dworczykiem

"Chciałbym mieć to samo prawo do wypowiedzi co pani", "pani kłamie", "Często pani pyta swoich gości o sprawy prywatne?" – to tylko niektóre sformułowania, które padły w rozmowie Moniki Olejnik z szefem Kancelarii Premiera Michałem...