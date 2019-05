Hartwich odpowiada Kaczyńskiemu: Panie Kaczyński, będziemy przeszkadzać!

W trakcie spotkania z seniorami w Krakowie, jedna z uczestniczek zapytała prezesa PiS o pomoc dla osób niepełnosprawnych. – Wszystkie grupy usiłujecie zaspokoić, ale tej, która ma najmniejszą siłę przebicia, bo niepełnosprawni mają najmniejszą siłę przebicia i nacisku, jakoś nie – mówiła kobieta.

– Pomysły są. Z całą pewnością państwa grupa będzie bardziej wsparta niż jest wspierana dotychczas. Nie mogę się z panią zgodzić, że ona nie jest wspierana – mówił Jarosław Kaczyński.Kaczyński podkreślił też, że rząd PiS musi radzić sobie z wieloletnimi zaniedbaniami. – Polska naprawdę przez wiele lat była bardzo źle rządzona (…) Zastaliśmy Polskę po latach bardzo, ale to bardzo niedobrych rządów. Najpierw komunistycznych, a potem tak zwanej transformacji, która była bardzo źle przeprowadzona i w sposób skrajnie niesprawiedliwy dla społeczeństwa, także dla państwa. I my to naprawiamy i z całą pewnością naprawimy w tym stopniu, w jakim to się da naprawić – tłumaczył.

– Mamy jedno przesłanie dla pana Kaczyńskiego: będziemy przeszkadzać! Będziemy głośno mówić o potrzebach osób niepełnosprawnych, o tym, jak bardzo są dyskryminowane w naszym kraju. Wreszcie o tym, że żyją za głodowe renty socjalne – mówi WP mama niepełnosprawnego Kuby. – Słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy w budżecie. Teraz okazało się, że są wybory i pieniądze się znalazły i to dla różnych grup. My nikomu nie zazdrościmy, oczywiście, że pieniądze się należą różnym grupom. Po prostu trzeba zabezpieczyć tych, którzy są najsłabsi w naszym kraju – dodaje Hartwich.

– Jarosław Kaczyński po prostu nie ma absolutnie żadnej wiedzy o naszej sytuacji. Stwierdzam to z przykrością i ubolewam nad tym – stwierdza Iwona Hartwich.