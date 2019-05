Kapłani oburzeni: Antyklerykalny "support" przed wykładem Tuska, na sali ks. Sowa

Wykład szefa RE został zorganizowany przez internetowe pismo "Liberte". "Zarówno Kaczyński, jak i cały PiS piekielnie się Tuska obawia. My wiążemy z jego powrotem do polskiej polityki ogromne nadzieje. Upatrujemy w nim męża opatrznościowego, który będzie w stanie powstrzymać wściekłą dewastację państwa przez partię rządzącą" – tak zapowiadano wystąpienie byłego premiera.

Zanim na mówicy Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego stanął Donald Tusk, głos zabrał szef "Liberte" Leszek Jażdżewski. Jego wystąpienie było właściwie w całości poświęcone krytyce Kościoła katolickiego. Jażdżewski snuł wizję Kościoła jako instytucji, która odbiera Polakom wolność. – Kto w Kościele szuka strawy duchowej, wyjdzie z niego głodny – mówił dziennikarz. I dodał: – Kościół opętany walką o władzę stracił moralny mandat. Przemówieniu przysłuchiwał się m. in. ks. Kazimierz Sowa.

I ten fakt oburzył innych kapłanów. Ks. Daniel Wachowiak z oburzeniem ocenia postawę ks. Sowy. "Gdybym jako chrześcijanin przypadkowo brał udział w takim spotkaniu, wyszedłbym z niego a jeśli byłoby to możliwe, zareagowałbym na rzucane kalumnie. Czy obecny na poniższym spotkaniu ks. Sowa w jakikolwiek sposób obronił Kościół?" – pisze proboszcz parafii w Piłce.

Z kolei ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski pisze: "A czego można się spodziewać po duchownym, który porzucił posługę kapłańską w parafii w. Floriana w @ArchKrakowska i non-stop bryluje na terenie @archwwa, korzystając od lat z "parasola ochronnego" ks. kard. Kazimierza Nycza?".

Misjonarz ks. Maciej Słyż podchodzi do sprawy nieco inaczej. "Możemy się oburzać i zgrzytać zębami na takie słowa. Ale czy Chrystus oburzał się i wyzywał swoich oskarżycieli? Myślicie że sługa jest większy od swego Pana?On sam nas o tym zapewniał. „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”. Odwagi +" – apeluje posługujący w Peru kapłan.

Jak informuje "Super Express", Leszek Jażdżewski ujawnił, że pomysł wykładu powstał po listopadowym przemówieniu Donalda Tuska na łódzkich Igrzyskach Wolności, które również organizowało to pismo.