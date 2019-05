Ostra wymiana zdań w studiu TOK FM. Wielowieyska: Dlaczego rząd PiS zachowuje się tak samo źle jak Platforma

Przypomnijmy, że wczoraj policja zatrzymała osobę podejrzaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. Znana aktywistka Elżbieta Podleśna (kobieta wyraziła zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku), rozklejała plakaty, przedstawiające sprofanowany wizerunek Matki Boskiej z tęczową aureolą. Kobieta usłyszała zarzut z artykułu 196 Kodeksu karnego – dot. obrażania uczuć religijnych.

Dlaczego PiS zachowuje się tak źle jak PO?

O sprawę zatrzymania aktywistki, Dominika Wielowieyska zapytała wicemarszałka Senatu Adama Bielana. W odpowiedzi polityk tłumaczył, że zatrzymania związane z obrażaniem uczuć religijnych miały już wcześniej miejsce i nikt nie wiedział w tym problemu. Poprzednio dotyczyły one jednak obrażania uczuć muzułmanów.

– Mamy tutaj do czynienia z hipokryzja redaktorów „Gazety Wyborczej” i TOK FM (…) Artykułu 196 KK obowiązuje od dawna i policja wielokrotnie wcześniej reagowała. Kiedy to dotyczyło obrażania uczuć muzułmanów państwo to chwaliliście, kiedy dotyczy uczuć polskich katolików to teraz w TOK FM jest święte oburzenie – mówił wicemarszałek Bielan.

Polityk przypomniał jednocześnie sprawę kobiety, która w połowie 2015 roku obrzuciła meczet na warszawskiej Ochocie świńskimi łbami, za co z tego samego artykułu została zatrzymana i usłyszała zarzuty. – Ta pani twierdziła, że zrobiła to jako happeningi, wyraz artystycznego zawodu miłosnego, jaki przeżyła – dodał Bielan. – Ale to nie jest to sam, bo tęcza nie jest żadną opresją, jest znakiem pojednania – tłumaczyła Wielowieyska. Jak dodała publicystka, jej zdaniem Joachim Brudziński (szef MSWiA) „użył policji do ścigania osoby, która nie zrobiła nic złego”.

– Tym samym językiem rząd PO, użył tej samej policji, do tego samego – odpowiedział dziennikarce Bielan, przypominając działania policji, które miały miejsce w okresie rządu Platformy Obywatelskiej.

– Używanie policji do takich celów jest niedopuszczalne, niech pan się nie zasłania Platformą – stwierdziła Wielowieyska. W odpowiedzi na argumenty, że takie sytuacje miały już wcześniej miejsce, dziennikarka stwierdziła: „To dlaczego rząd PiS zachowuje się tak samo źle jak Platforma?”.

Tęcza w aureoli

Jak tłumaczyła Wielowieyska, przywołana sytuacja z meczetem na Ochocie i działania Elżbiety Podleśnej w Płocku „są nieporównywalne”, chociaż jest tak samo przeciwna reakcji policji. – Tęcza nikogo nie obraża – powtarzała Wielowieyska.

W odpowiedzi wicemarszałek tłumaczył: "W Polsce kult maryjny jest szczególnie silny. Naruszenie wizerunku Czarnej Madonny w Polsce spotyka się z oburzeniem milionów katolików (…) tęcza jest znakiem środowisk LGBT i ten znak został umieszczony w aureoli, aby wyrazić sprzeciw wobec stanowiska Kościoła Katolickiego wobec tzw. równości małżeństw homoseksualnych”.

Na pytanie czy umieszczenie tęczy w aureoli nie jest przejawem wolności słowa, Bielan stwierdził: „Wolność słowa nie musi być wyrażana poprzez profanację symboli religijnych”.

