"Ludzie pytali, czy mogą go dotknąć". Zaskakująca opowieść Scheuring-Wielgus o płaszczu

"Zapraszam Was na pierwszy kreatywny spacer, w którym pokazuję co zamierzam zrobić w Parlamencie Europejskim. Klip zrealizowałam z moimi najbliższymi artystami, którzy są ze mną na mojej drodze politycznej od samego początku. Kolejny spacer wkrótce" – czytamy na Facebooku posłanki.

Na antenie Polskiego Radia parlamentarzystka opowiedziała ciekawą historię o płaszczu, w którym wystąpiła w spocie. – To jest ten płaszczyk który miałam w Watykanie. I jak kręciliśmy klip w Warszawie zaczepiali mnie ludzie i pytali czy to jest ten płaszcz, który miałam u Papieża i czy mogą go dotknąć – opowiada Joanna Scheuring-Wielgus.

Joanna Scheuring-Wielgus startuje z drugiego miejsca warszawskiej listy partii Wiosna. Informację tę przekazał na konferencji prasowej lider tej formacji Robert Biedroń, w połowie marca. Przypomnijmy, że Scheuring-Wielgus miała pierwotnie ubiegać się o mandat europosła z list Koalicji Europejskiej. Pojawiły się jednak głosy, że jest ona dla KE problemem. W związku z tym faktem, posłanka partii Teraz! oświadczyła, że nie chce być w otoczeniu ludzi, dla których jej poglądy i działania stanowią problem.