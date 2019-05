Kredyty we frankach. Co mówił o nich Morawiecki kiedy był prezesem BZ WBK?

W ostatnim czasie media donoszą o tym, że premier Mateusz Morawiecki prezentuje dziś inny stosunek do kredytów we frankach niż wtedy, kiedy był prezesem BZ WBK. Jego wypowiedzi z tamtego okresu wskazują jednak na to, że jego zdanie także wtedy było krytyczne.

– Nie jesteśmy zadowoleni z tego, że około 90 proc. kredytów mieszkaniowych jest udzielanych obecnie we frankach szwajcarskich. Klienci powinni się zadłużać w tej walucie, w której zarabiają. Rola regulatora rynku polega na wprowadzeniu odpowiednich przepisów, które skłonią klientów do zaciągania zobowiązań w złotych, a banki do zniechęcania klientów do brania kredytów w walutach obcych – mówił w 2008 roku w wywiadzie dla serwisu Parkiet.com. Morawiecki wyrażał wówczas głęboką nadzieję, że "KNF wypracuje najlepsze rozwiązania, które uchronią cały sektor bankowy i jego klientów, zwłaszcza tych najmniej uświadomionych, przed potencjalnymi czynnikami ryzyka, związanymi z kredytami w ogóle, a w szczególności w obcych walutach".

Dużo ostrzej ówczesny prezes BZ WBK mówił rok później w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". – Nadzór powinien zabronić udzielania kredytów we frankach szwajcarskich. Tu i teraz, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Nie ma sensu wypatrywać osłabienia franka, bo zarówno nadzór, jak i odpowiedzialny rząd nie powinien pozwalać gospodarstwom domowym na spekulacje walutowe. I to w interesie przede wszystkim właśnie gospodarstw domowych – podkreślał w 2009 roku Mateusz Morawiecki.

Z kolei w innym z wywiadów, przyznał, że kredyty walutowe powinny być dostępne jednak nie jako produkt maskowy, a jedynie dla tych, których stać na podjęcie ryzyka oraz tych którzy tego ryzyka są w pełni świadomi.