Kto nowym szefem MSWiA? Jedno nazwisko zaskakuje

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że partie polityczne dopinają już swoje listy wyborcze. Zarząd Platformy Obywatelskiej obradował w tej sprawie w środowy poranek. Następnie kształt list zatwierdziła Rada Krajowa.

Jeżeli mandat do PE uzyska minister Marcin Kierwiński, to kto przejmie resort? Jak informuje TVN24, kandydatem na objęcie resortu spraw wewnętrznych i administracji jest Tomasz Siemoniak. Obecnie jest w rządzie ministrem koordynatorem służb specjalnych. "Odpowiada między innymi za projekt ustawy o wzmocnieniu koordynacji działań antykorupcyjnych i likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego" – czytamy.

Lista potencjalnych następców Kierwińskiego jest jednak dłuższa. Pozostałymi kandydatami na nowego szefa MSWiA są również wiceszef MON Cezary Tomczyk oraz – co dość zaskakujące – wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Media wskazują, że gdyby to Siemoniak otrzymał tekę szefa MSWiA, na jego miejscu w roli koordynatora służb specjalnych mogliby się pojawić jego dotychczasowy zastępca Radosław Kujawa, szef gabinetu politycznego premiera Paweł Graś lub Krzysztof Bondaryk.

Dymisja Sienkiewicza

W związku ze startem do Parlamentu Europejskiego, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. O swojej decyzji w tej sprawie Bartłomiej Sienkiewicz poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjaśnił, że ma ona związek z jego startem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "W związku z zatwierdzeniem przez Radę Krajową PO list kandydatów do Parlamentu Europejskiego, złożyłem na ręce premiera Donalda Tuska rezygnację z pełnienia funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – napisał na platformie X polityk.

