Rekonstrukcja rządu. Wiadomo, kto może zastąpić Sienkiewicza

Temat zmian personalnych w rządzie krąży w mediach od kilku tygodni. Donald Tusk stwierdził, że "co do rekonstrukcji rządu, ona na pewno się zdarzy". – Przełom wiosny i lata wydaje mi się stosownym momentem. Będzie ona zależała wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów, albo ich decyzji politycznej. Są wybory do PE, pojawiają się sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić te listy i kandydować do PE – powiedział Tusk dodając, że ministrów, którzy ewentualnie zdecydują się na start w wyborach do PE będzie niewielu.

– Natomiast z pracą w rządzie pożegnają się ci, którzy – uznam jako premier – z jakichś powodów nie wykorzystali optymalnie tych miesięcy – dodał.

Kto za Sienkiewicza?

Jak donosi Wirtualna Polska, start Bartłomieja Sienkiewicza w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma być przesądzony. Minister kultury i dziedzictwa narodowego ma otrzymać "jedynkę" w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie. Oficjalnie ta informacja ma zostać przedstawiona w środę, kiedy władze Platform Obywatelskiej zatwierdzą i ogłoszą listy.

W związku ze startem Sienkiewicza, trwają poszukiwania nowego szefa MKiDN. Jak informuje WP, największe szanse mają Małgorzata Kidawa-Błońska, która obecnie jest marszałkiem Senatu oraz Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Rekonstrukcja rządu

Jak donoszą media, premier Donald Tusk ma planować wielką rekonstrukcję rządu i nie pytać w tej sprawie o zdanie koalicjantów. Z rządem może pożegnać się pięcioro ministrów. Trzech z nich jest zainteresowana przeprowadzką do Brukseli – to minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, minister aktywów państwowych Borys Budka oraz minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Z kolei Radosław Sikorski, również typowany do opuszczenia rządu, może ubiegać się o stanowisko komisarza Unii Europejskiej ds. obronności i bezpieczeństwa.

Tusk może jednak pożegnać się również z dwoma ministrami z Trzeciej Drogi. Chodzi o ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z PSL oraz minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę z Polski 2050.

Czytaj też:

Niepokojący sondaż dla Tuska. Polaków zapytano o rządzącą koalicjęCzytaj też:

Którzy ministrowie rządu Tuska powinni odejść? Polacy odpowiedzieli w sondażu