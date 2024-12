Sienkiewicz poucza PKW: Fatalny sygnał

W ubiegłym tygodniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uwzględniła skargę PiS na decyzję PKW w sprawie odebrania subwencji budżetowej. "Ministerstwo Finansów nie jest stroną w sprawie. Dla Ministerstwa Finansów wiążące są decyzje PKW" – to z kolei stanowisko resortu, w którego kompetencji leży wypłacanie pieniędzy z budżetu dla partii politycznych.

O sytuację był pytany europoseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.– Nie mam pojęcia, jak się skończy dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o PKW, natomiast wiem jedno z całą stanowczością. Na oczach milionów Polaków PiS kradł pieniądze publiczne. Mało tego, czynił sobie z tego powodu pewnego rodzaju zaszczyt, w myśl »i co nam zrobicie?« – powiedział w Polsat News.

– To była procedura, która była nielegalna nawet w stosunku do formuły prawnej, którą sobie PiS sam napisał, żeby kraść te pieniądze. Jeśli PKW uzna, że »nie ma sprawy«, PiS nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności finansowej za to, to to będzie fatalny sygnał nie tylko prawny, ale tak naprawdę dotyczący niemoralności państwa, o bardzo poważnych konsekwencjach na przyszłość – dodał polityk.

Sienkiewicz: To nie jest Sąd Najwyższy

Sienkiewicz następnie stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej została zakwestionowana przez UE, jak i przez znaczną część sędziów Sądu Najwyższego. – Tą Izbą zajmują się sędziowie, którzy zostali niepoprawnie powołani. To nie jest Sąd Najwyższy. To jest izba, która została skonstruowana politycznie po to, żeby partia polityczna PiS miała wpływ na proces wyborczy – podkreślił.

– W związku z tym uznawanie, że to jest normalne ciało, jak każde inne w państwie, jest zamykaniem oczu, to jest nieprawda. To jest fikcyjne ciało takie samo jak Rada Mediów Narodowych – ocenia.

