Rząd rozważa zmiany w waloryzacji emerytur. Emeryci mogą być zaskoczeni

Jak wskazują prognozy, w 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,52 proc., co oznacza, że świadczenia wypłacane emerytom i rencistom powinny wzrosnąć o 5,52 proc. To znacznie mniej niż w dwóch poprzednich latach. W roku 2024 r. świadczenia zostały podniesione o 12,12 proc., a w 2023 r. – 14,8 proc. Powodem tej różnicy jest niższa inflacja.

Będą zmiany w waloryzacji?

Tymczasem w siedzibie MRPiPS odbyło się niedawno spotkanie na temat możliwych zmian w sposobie waloryzacji emerytur. W dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA i Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Jedną z propozycji, która padła podczas rozmów było uwzględnianie nie 20 proc., ale 50 proc. realnego wzrostu płac. Gdyby takie rozwiązanie weszło w życie, przyszłoroczna waloryzacja wyniosłaby 8,55 proc.

Kolejnymi pomysłami są: wprowadzenie waloryzacji procentowo-kwotowej, podwyżka na gwarantowanym poziomie określonego procentowo parametru (np. 10 proc. najniższej emerytury) oraz zmiany mechanizmu waloryzacji z procentowo-płacowej na waloryzację płacową.

"W dyskusji jako najbardziej optymalny środek do łagodzenia ryzyka niskich waloryzacji wskazano podwyższenie udziału realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji, które może nastąpić w ramach negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i nie wymaga przeprowadzania zmian ustawowych" – podało ministerstwo w komunikacie. Jak dodano, to właśnie rozwiązanie, spośród wszystkich omówionych na spotkaniu, rekomenduje szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W kwestii nowego sposobu waloryzacji jest jednak i zła wiadomość dla emerytów. Ewentualne zmiany weszłyby bowiem w życie dopiero w 2026 roku. Projekt budżetu na przyszły rok został niedawno przegłosowany przez Sejm. Nie zarezerwowano w nim odpowiedniej kwoty, z której można by pokryć wyższą waloryzację świadczeń.

Czytaj też:

Zmiany w systemie emerytalnym. Polacy od pół roku czekają na decyzję TuskaCzytaj też:

ZUS apeluje do emerytów. Jeden wniosek może zwiększyć świadczenie nawet o 500 złCzytaj też:

Część świadczeń będzie w przyszłym roku wyższa. Sprawdź, o ile