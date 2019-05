Pilecki w żydowskiej encyklopedii uznany za Niemca walczącego z nazizmem

W sprawie wpadki na stronie Jewish Virtual Library zareagowała polska ambasada w USA.

"Witold Pilecki był POLSKIM żołnierzem walczącym w ruchu oporu, który na ochotnika zgłosił się do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, aby zdać relację z popełnionych tam okrucieństw. Informacje na Waszej stronie wymagają natychmiastowej korekty" – czytamy na twitterowej stronie polskiej ambasady.

Na wpis ambasady biblioteka wkrótce zareagowała i przesunęła postać Witolda Pileckiego do działu... żydowskich żołnierzy.

Następnie naniesiono kolejną poprawkę wprowadzając osobną rubrykę "Polish and Other Fighters", do której przesunięto Pileckiego. Jest to jedyne nazwisko, które tam widnieje.

