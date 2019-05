"Zbiorowa histeria", "ten kociołek nie wygra z PiS". Sawicki bezlitośnie o Koalicji Europejskiej

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Marek Sawicki bardzo krytycznie ocenił ostatnie rozszerzenie Koalicji Europejskiej o kolejne ugrupowania. – Powiem szczerze, że jakaś zbiorowa histeria antypisowska pcha wszystkich do jednego kociołka – stwierdził polityk PSL. Jak dodał, jego zdaniem "ten kociołek nie wygra z PiS".

– Jeśli się nie tworzy przed eurowyborami dwóch-trzech dobrych list, które będą dobrą ofertą dla szerszego elektoratu, tylko wszyscy chcą się zmieścić w jednym kociołku, to coś takiego powoduje zawężenie elektoratu, a nie rozszerzenie – ocenił Sawicki i podkreślił, że jest to najprostsza droga do tego, żeby w majowych wyborach to Parlamentu Europejskiego to PiS zdobył o kilka mandatów więcej niż KE. – Po porażce dopiero zacznie się szukanie rozwiązań na „Dzień Dziecka”. Co zrobić, żeby wygrywać, a nie gonić – dodał.

Przypomnijmy, że we wtorek szeregi Koalicji Europejskiej zasiliły Inicjatywa Polska, Unia Europejskich Demokratów, Inicjatywa Feministyczna, Komitet Obrony Demokracji, Wolność i Równość, Wolne Sądy i Socjaldemokracja Polska.