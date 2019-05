Norwegia: Zginęło dwoje Polaków. Byli członkami wyprawy polarnej PAN

"Tak, to jest wojna". Ziemkiewicz zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

– Ustawa 447 jest tylko częścią zorganizowanego działania, które ma osiągnąć kilka celów. Wszystkie niestety kosztem Polski. W nowym "Do Rzeczy" wyjaśniam, jak to się dzieje i kto nas atakuje. Tak, to jest wojna. To jest rodzaj...