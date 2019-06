Siła ofiar

Jeszcze kilka lat temu, gdy przygotowywane były teksty o skandalu homo-seksualnym w diecezji płockiej (trzeba przyznać, że jest to jedno z miejsc,w których wyciągnięto wnioski z tamtych wydarzeń i wprowadzono rzeczywiście skuteczny system prewencji), wymagało to ogromnego wysiłku. Godziny rozmów z księżmi, docieranie do ofiar i uwaga skupiona na tym, by zasygnalizować problem, ale niekoniecznie wskazać winnych.Podobnie było w przypadku innych ujawnianych skandali czy problemów. Teraz jest zupełnie inaczej.