Kuriozalna teoria Giertych dot. Falenty. Makowski: Upał

– Marek Falenta przestraszył się również wyniku wyborczego, że PiS może nie wygrać wyborów na jesieni. Jak każdy człowiek rozsądny, patrząc na wynik wyborów europejskich widzi, że wynik wyborów na jesieni jest zupełnie rzeczą otwartą. Jeżeli Platforma skoryguje kurs… – przekonuje mecenas Giertych.

Były wicepremier stwierdził, że Falenta jest "przestraszonym człowiekiem" z perspektywą spędzenia najbliższych lat w więzieniu.

Zdaniem Giertycha PiS obecnie przypomina "tłustego kota", który może nie doceniać przeciwnika, a Grzegorz Schetyna z kolei za kilka miesięcy może zostać premierem Polski.

– Uważam że wielu z tych, którzy dzisiaj atakują Grzegorza Schetynę, mówiąc że nie ma charyzmy, będą się za parę miesięcy dopraszać o audiencję u niego jako do premiera – ocenił mecenas.

"Giertych powiedział w FpF, że Falenta wystraszył się wyniku wyb. do europarlamentu, ponieważ był tak obiecujący dla opozycji, że chroniący go PiS może przestać rządzić. A za kilka miesięcy śmiejący się ze Schetyny „będą stać w kolejce po audiencję u niego jako premiera” #upał" – napisał na Twitterze publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski.