Polacy odważniejsi od Rosjan? "Ciekawe jak nas Putin ukarze"

– Chciałbym, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo to nasz wielki sąsiad, są od nas więksi pod każdym względem, może poza jednym. Ja uważam, że jest w nas więcej męstwa; my po prostu jesteśmy odważniejsi i potrafimy walczyć do końca niezależnie do wszystkiego. Pokazaliśmy to w czasie II wojny światowej, pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim, w wielu miejscach na świecie – mówił prezydent Duda podczas konferencji z prezydentem Trumpem.

Na te słowa zareagowała poseł PiS Krystyna Pawłowczi.

"Ciekawe,JAK nas teraz Putin za słowa naszego Prezydenta UKARZE... Albo,CZY Putin to SPRAWDZI..." – napisała na Twitterze Pawłowicz. Jej zdaniem prezydent Duda odniósł w USA prawdziwy sukces.