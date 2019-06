Deklaracja o współpracy obronnej Polski i USA podpisana. Schetyna krytykuje

Wczoraj prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski.

Polska i USA potwierdzają swoje zobowiązania wobec NATO, w tym zobowiązania wynikające z art. 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jako podstawy wewnętrznych relacji obronnych. USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce; ta trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około 1000 dodatkowych żołnierzy. Jednocześnie Polska planuje zapewnić dodatkowe wsparcie Siłom Zbrojnym USA, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza.

„Dobry deal”, ale...

– Jeżeli rzeczywiście dojdzie w praktyce do realizacji takiej umowy, że my zapewniamy logistykę, teren, infrastrukturę, natomiast USA taką wartość bojową plus jednostki broni itd., no to uważam że to bardzo dobry deal, że tak powiem po amerykańsku i na pewno na tym skorzystamy – komentował podpisanie porozumienia Paweł Kukiz w Radiu Plus.

Pozytywnie o działaniach polskiej dyplomacji oraz prezydenta Andrzej Dudy wypowiada się też lider PSL. – Zawsze wspieramy działania na rzecz umacniania polsko-amerykańskich relacji na zasadzie partnerstwa. Z zadowoleniem przyjmujemy podpisaną przez prezydentów Polski i USA deklarację i zapowiedź zakupu myśliwców. Oby to się ziściło w działaniu – mówił Kosiniak-Kamysz.

Wzrost liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce i rozwój współpracy na linii Warszawa-Waszyngton spotkały się jednak z krytyką lidera Platformy. „1000 dodatkowych żołnierzy USA za grube miliardy? Przyjrzymy się dokładnie temu porozumieniu” – pisze na Twitterze Grzegorz Schetyna.

„Polska w relacjach z USA powinna być sojusznikiem, nie klientem. A władze realnie wzmacniać bezpieczeństwo kraju, nie uprawiać propagandę” – tłumaczy dalej polityk.

