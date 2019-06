Jak pokonać PiS? Gross: Trzeba przewalczyć antysemityzm w głowach większości Polaków

Jan Tomasz Gross przekonuje, że większość Polaków jest spadkobiercami przedwojennej Narodowej Demokracji i dlatego wybrali Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Jeśli tak jest, to oznaczałoby, że wyborcy PiS i opozycji demokratyczno-liberalnej różnią się od siebie światopoglądem, a nie, jak pokazują dane demograficzne, wykształceniem, poziomem frustracji, zamożności, czy religijności, chociaż zapewne i w tym lub owym również" – przekonuje socjolog.

Zdaniem Grossa pokonanie PiS-u przez opozycję jest możliwe. Wystarczy jedynie... zwalczyć antysemityzm.

"Moim zdaniem jego kamieniem węgielnym – tak jak i w przedwojennym wydaniu – jest antysemityzm. A to prowadzi do konkluzji, że aby z PiS wygrać wybory, trzeba będzie w Polsce przewalczyć antysemityzm przynajmniej w takiej mierze, by chociaż część endeckiej publiczności zmieniła poglądy" – peroruje Gross.

Nawet sprzeciw wobec promocji LGBT Gross jest w stanie wytłumaczyć "antysemityzmem".

"Kolejna fiksacja propagandowa PiS i jego prezesa – o zagrożeniach polskiej rodziny i cnoty narodowej przez LGBT – też jest zakorzeniona w antysemickim kanonie wyobrażenia o Żydach jako rozsadnikach demoralizacji i właścicieli burdeli prostytuujących chrześcijańskie kobiety…" – przekonuje w swoim artykule.