Szokujące oświadczenie znanej dziennikarki. "Usłyszałam diagnozę – nowotwór"

Znana dziennikarka TVN24, Monika Olejnik, opublikowała w niedzielę wieczorem post w mediach społecznościowych, w którym wyznała, że przeszła operację. Prowadząca program "Kropka nad i", w osobistym wpisie poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi.

Monika Olejnik przeszła operację. Zdiagnozowano u niej nowotwór piersi

Na Facebooku Moniki Olejnik pojawiło się zdjęcie dziennikarki, na którym widzimy ją siedzącą na szpitalnym łóżku z tabletem w ręku. Dziennikarka podzieliła się z internautami osobistym wyznaniem na temat swojej choroby. Okazuje się, że musiała przejść operację po tym, jak niedawno zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Zdradziła też, jak się obecnie czuje.

"W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę – nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuje nowe wyzwania – czytamy we wpisie.

Gwiazda TVN24, w dalszej części wpisu, zaapelowała do internautów, by regularnie się badali, podkreślając, że wczesna diagnoza może uratować życie.

"Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę. Kochani, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie proszę aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy co jeszcze warto przebadać! Jeśli tylko minutę w miesiącu poświęcicie na pytanie – Czy się badasz/badałaś profilaktycznie? To wszyscy będziemy szczęśliwsi. Moja pasja sportowa, systematyczne treningi od ponad 20-u lat, bardzo mi pomogły ostatnio" – wyznała.

facebook

Pod wpisem szybko pojawiły się liczne wyrazy wsparcia dla Moniki Olejnik ze strony internautów. Wśród komentujących znajdują się znane nazwiska m.in. Aleksandra Kwaśniewska, Kayah, Natalia Kukulska, czy Anja Rubik.

Czytaj też:

Stan zdrowia króla Karola III. Książę William "martwi się o ojca"Czytaj też:

Jak przebiega leczenie księżnej Kate? Nowe wieści