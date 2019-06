Prezes Polskiej Fundacji Narodowej rezygnuje z funkcji

"Szanowni Państwo, złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Decyzja ta podyktowana jest względami zawodowymi" – napisał Filip Rdesiński. Podziękował współpracownikom i osobom działającym w ramach PFN.

Do zmian we władzach Fundacji doszło w lipcu 2018 roku. Wtedy to z zarządu odszedł Maciej Świrski, a funkcję wiceprezesa objął dotychczasowy prezes, Cezary Jurkiewicz. Szefem został mianowany Filip Rdesiński. Rdesiński kierował wcześniej Radiem Poznań. W przeszłości pracował m.in. w”Gazecie Polskiej” i serwisie Niezalezna.pl. W telewizji Republika występował w programie "Kulisy manipulacji". W 2011 roku kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu – informuje serwis Press.pl.

Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Fundacja ma promować i ochraniać wizerunek Polski i polskiej gospodarki. PFN borykała się z problemami wizerunkowymi m. in. w kontekście kampanii "Sprawiedliwe Sądy" oraz kontrowersji wokół Rejs Polska100.

