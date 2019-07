Nowe informacje o stanie zdrowia Kornela Morawieckiego. "Premier jest bardzo przejęty"

Europoseł o zablokowaniu Szydło: Odwet ludzi przywiązanych do Tuska

Małostkowość i odwet ludzi przywiązanych do Donalda Tuska to najlepsze określenie tego, co się wydarzyło – mówi portalowi DoRzeczy.pl Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.