– Rozmawiałem i wczoraj (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – red.), jestem umówiony jeszcze dzisiaj. Precyzujemy nasze oczekiwania i wzajemne oceny – mówił lider PO w poranku radiowej Jedynki, komentując negocjacje z PSL w sprawie zawiązania koalicji.

– Bardzo blisko współpracowaliśmy i współpracujemy od lat. Nie jest blisko (porozumienia – red.), dlatego że wymaga to jeszcze tutaj otwartości i sprecyzowania szczegółów jeśli chodzi o program. Jesteśmy zwolennikami, żeby tą podstawą koalicji czy współpracy partii, była podstawa programowa. Jest, i to nie jest tajemnicą, mówi o tym prezes Kosiniak bardzo otwarcie i inni liderzy PSL-u, że chcą ograniczenia Koalicji Europejskiej – przyznał dalej Schetyna. – Chodzi o obecność lewicy. Pojawiły się wątpliwości, ale one są moim zdaniem poza debatą (...) i Nowoczesna i Inicjatywa Polska, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka są częścią Koalicji Obywatelskiej. Razem szliśmy do wyborach samorządowych, prowadziliśmy kampanię w wyborach europejskich i będziemy w kampanii w wyborach parlamentarnych – dodał.

Schetyna zapewnił też w rozmowie z Beatą Michniewicz, że w najbliższym czasie PO przedstawi sześć bloków programowych. – Nie wystarczy być antyPiS-em i mówię to z pełną odpowiedzialnością – dodał polityk.