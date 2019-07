Nawet Tusk nie wierzy w opozycję. "Uważa, że wybory są stracone"

Jeszcze niedawno głośno mówiło się o powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. Żartowano nawet, że opozycja wyczekuje aż były premier powróci do Polski na białym koniu i poprowadzi ją do zwycięstwa. Uznawano także jego start w wyborach prezydenckich za niemal pewny. Szczególnie po jego wystąpieniach w których wychodząc z roli szefa Rady Europejskiej opowiadał się po jednej stronie sporu politycznego.

Wiele wskazuje na to, że były premier zmienił zdanie. Według ustaleń Wirtualnej Polski, miało to nastąpić po przegranej przez Koalicję Europejską majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Tusk uważa, że wybory są stracone. Nie włączy się w kampanię" – powiedzieli rozmówcy portalu. "W politycznych kuluarach można usłyszeć, iż Tusk miał powiedzieć swoim znajomym, że nie wierzy w wyborczy sukces opozycji. Zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się od czasu przegranych przez Koalicję Europejskich wyborów do PE w maju - czyli ciągłych kłótni, waśni i nieumiejętności/niechęci stworzenia opozycyjnego sojuszu na jesienne wybory" – czytamy na Wp.pl.

Jeden z polityków PO w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że "Tusk już zrezygnował z planów powrotu do polskiej polityki i budowania nowej politycznej siły na bazie Platformy", a przesądziły o tym wybory europejskie.