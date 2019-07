Kłopotek: Kamień z serca mi spadł

W rozmowie ze Stanisławem Janeckim polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraził zadowolenie z faktu, że jego ugrupowanie wystartuje samodzielnie w jesiennych wyborach parlamentarnych. Kłopotek ostro skrytykował formułę Koalicji Europejskiej.

– To była koalicja od Sasa do Lasa. Wchodząc do niej, rozmyliśmy naszą tożsamość – stwierdził gość Polskiego Radia 24. Jak podkreślił, przez udział w tej koalicji ludowcom przyszło się tłumaczyć z nieswoich win i grzechów. – Rafał Trzaskowski wyskoczył z LGBT, Leszek Jażdżewski zaatakował Kościół, Paweł Rabiej mówił o ewentualnej adopcji dzieci. Nie, trzy razy nie – mówił.

Eurgeniusz Kłopotek przyznał, że z ulgą przyjął decyzje o samodzielnym starcie PSL. – Kamień z serca mi spadł, że idziemy samodzielnie. Niczego nie będzie z koalicji z Platformą Obywatelską. Grzegorza Schetynę interesował tylko jeden, szeroki blok. Nas tam nie będzie – oświadczył.