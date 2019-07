Tomczyk wręcza politykowi PiS znaczek „Konstytucja”. Celna riposta Fogla

Politycy rozmawiali o sobotniej Paradzie Równości w Białymstoku i zamieszkach, do których doszło na ulicach miasta. – Jeżeli ktoś łamie prawo, to odpowiedzialny jest sprawca. Możemy mieć różne poglądy, różne stanowiska. Mamy w Polsce spór co do roli rodziny, co do miejsca rodziny. On może być ostry, ale nie ma miejsca na agresję i przemoc. W żaden sposób siły polityczne za to nie odpowiadają – tłumaczył w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską wicerzecznik PiS.

W odpowiedzi, poseł PO podkreślił, że właśnie partia rządząca od lat legitymizuje takie ataki i przemoc. – Często też usprawiedliwia. Wszyscy pamiętają młodego człowieka, który został skopany w Radomiu przez Młodzież Wszechpolską. Ten młody człowiek został oskarżony o udział w bójce przez prokuraturę Ziobry. Wystarczy ten przykład mieć w głowie, żeby wiedzieć, jaki jest absurd tej sytuacji (…) PiS jest partią, która promuje nienawiść. Widzę to na każdym kroku – mówił w Cezary Tomczyk z PO.

Deficyty w wiedzy o Konstytucji

– Mam dzisiaj w klapie znaczek „Konstytucja”. To nie jest tylko napis. To jest coś, za czym głosowali ludzie w referendum. Chciałbym panu to symbolicznie dać – stwierdził w pewnym momencie dyskusji Tomczyk, wręczając politykowi PiS znaczek.

– Żeby pan pamiętał, że wtedy, kiedy politycy PiS-u podejmują uchwały, to te uchwały muszą być zgodne z konstytucją, że nie można dyskryminować żadnej grupy. Samorząd nie może popełnić uchwały, w której ludzi wyklucza z życia społecznego, bo nie można dyskryminować innych – tłumaczył poseł PO.

– Mam tylko nadzieję, że to nie był sam znaczek, że koledzy zdążyli się zapoznać w międzyczasie w konstytucją, bo były kiedyś deficyty. Strzelanie do protestujących górników, ataki na dziennikarzy, aresztowanie dziennikarzy w siedzibie PKW, wejście ABW do redakcji „Wprost” – odpowiedział politykowi Fogiel.