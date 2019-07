"Też tutaj trzeba Pana Boga". Emocjonalny wpis Krystyny Pawłowicz

Posłanka odniosła się w swoim wpisie do dyskusji na temat LGBT, która ponownie rozgorzała po wydarzeniach w Białymstoku. „Miłość chrześcijańska, boża = przestrzeganie Dekalogu” – przypomina Pawłowicz. Dalej posłanka podkreśla, że zgodnie z Biblią czyny homoseksualne są sprzeczne z wiarą i apeluje, aby nie wykorzystywać wiary w sporach światopoglądowych.

Pawłowicz w kolejnym wpisie zwróciła się też do duszpasterzy, apelując o ich zaangażowanie, także w mediach społecznościowych. „Nie pozwólcie, by inni, tj. świeccy wyręczali was w waszym »fachu«. Wykonujcie śmiało swoją posługę też na Twitterze” – podkreśla.

Po zamieszkach do których doszło w sobotę 20 lipca podczas Parady Równości, wczoraj w Białymstoku odbył się protest ugrupowań lewicowych pod hasłem "Polska przeciw przemocy". Na wiecu pojawili się liderzy lewicy, m. in. Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg i Robert Biedroń. Nie zabrakło emocjonalnych przemówień.