Mija 75 lat od śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Owsiakowi puściły nerwy. Stek przekleństw na festiwalu: Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie...

Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K***a, po co?! Od***dolcie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka –...