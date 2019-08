Mocny wpis Wildsteina o Sadowskim. "A gdyby to był ksiądz? Głupie pytanie"

Wielka postać polskiego jazzu, współtwórca programów muzycznych dla dzieci, nauczyciel gry i śpiewu. Krzysztof Sadowski jest pedofilem – informuje dziennikarz śledczy Mariusz Zielke. "Relacji jest zbyt wiele, by to mogło być nieprawdą; mam niezbite dowody" – wskazuje we wstrząsającym artykule o muzyku.

Muzyk miał dopuszczać się przestępstw na dzieciach wykorzystując swoją pozycję zawodową w świecie artystycznym. Sadowski brał udział m. in. w produkcji programów muzycznych dla dzieci w telewizji TVP i Polsat ("Tęczowy Music Box", "Co jest grane?"), uczył dzieci na szkoleniach i obozach muzycznych. Udzielał tam lekcji gry na instrumentach i śpiewu. Jak donosi Zielke, artysta wybierał na swoje ofiary głównie dzieci z domów dziecka, z rozbitych rodzin, po przejściach. Oskarżenia wobec Sadowskiego dotyczą wydarzeń, które miały rozgrywać się głównie w latach 90-tych.

Dawid Wildstein zauważa, że sprawa nie wywołała wielkiego zainteresowania mediów, które w przypadku informacji o pedofilii księży nagłaśniały temat. "Minęło kilka dni. Specjalnie odczekałem. Ujawniono znanego pedofila, który przez lata skrzywdził tyle dzieci…Przeglądam dziś GW, Politykę, Onety i Lisa. I co? Nic albo schowana notka. A gdyby to był ksiądz? Głupie pytanie. Widać o co im chodzi. Dzieci mają gdzieś. Co za syf..." – stwierdza gorzko publicysta. Hipokryzja największych mediów?