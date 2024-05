Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Sejm podjął decyzję

Za wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 22 posłów, przeciw było 401, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt trafi do prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Projekt dotyczy przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium RP obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na Ukrainie, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Zmiany w ustawie pomocowej dla obywateli Ukrainy

– To, co jest bardzo istotne w tym projekcie ustawy, to to, że decydujemy przedłużyć (możliwość pobytu obywateli Ukrainy) się na dłuższy czas niż zakłada dyrektywa (UE). Dyrektywa zakłada przedłużenie do 4 marca 2025r., natomiast my zdecydowaliśmy się zaproponować (…) przedłużenie do 30 września, po to by kilka kwestii w niej rozwiązać – powiedział w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Obecnie okres, w którym pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, kończy się z dniem 30 czerwca 2024 r. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie możliwości zmiany statusu pobytowego obywateli Ukrainy oraz wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci ukraińskich od roku 2024/2025.

– Taką kluczową kwestią jest możliwość (…) zmiany ochrony tymczasowej, czyli obecnego statusu pobytowego, na podstawie którego uchodźcy z Ukrainy w Polsce przebywają na pobyt tymczasowy. Wydaje się (…) że dwa lata, które minęły od początku pełnoskalowej agresji przeciwko Ukrainie i obecności uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, to jest taki okres, w którym powinniśmy tę tymczasowość, jeżeli jest takie oczekiwanie przekładać na pobyt tymczasowy. Oznacza to, że ten pobyt tymczasowy będzie przyznawany na kolejne trzy lata – podkreślił wiceszef MSWiA.

Jakie warunki muszą spełnić Ukraińcy?

Warunkiem ubiegania się o zmianę statusu pobytowego jest m.in. posiadanie aktywnego numeru PESEL UKR na 4 marca 2024 r., aktywność PESEL-u UKR, by nie dochodziło do nadużyć, weryfikację aktywnego dokumentu podróży.

Wszystkie wnioski, jak zapowiedział wiceminister, będą sprawdzane przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policję.

Projekt zakłada, że obywatele Ukrainy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o PESEL UKR niezwłocznie po przybyciu do Polski (dotychczas 30 dni). Zobowiązuje też obywateli Ukrainy do aktualizacji danych PESEL UKR i potwierdzenia ich pobytu w Polsce w dowolnym organie gminy.

800 plus nie dla wszystkich Ukraińców. Będzie warunek

Projekt zakłada także: ujednolicenie systemu wsparcia (odejście od możliwości goszczenia obywateli Ukrainy w mieszkaniach prywatnych od 1 lipca br.); uszczelnienie systemu zakwaterowania zbiorowego – nałożenie na wszystkie ośrodki, w których zakwaterowani są Ukraińcy podpisywania umów z wojewodami; zniesienie świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł; wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich od 1 września br. oraz uzależnienie świadczeń rodzinnych dla dzieci 800 plus i innych świadczeń rodzinnych od obowiązku szkolnego dzieci ukraińskich od 2025 r.

