Co będzie, jeśli opozycja znowu przegra? Nurowska: Może dojść do rozlewu krwi!

13 października wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. W piątek oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. W najbliższym czasie największe ugrupowania mają zaprezentować swoje pełne listy.

Pisarka Maria Nurowska kreśli mroczną wizję Polski w przypadku ponownej wygranej Zjednoczonej Prawicy. Nurowska znana jest z antyrządowych poglądów. Nie lubi PiS tak bardzo, że niedawno wyznała, iż "nie podaje ręki PiS-owcom". Tym razem grozi... rozlewem krwi. A to wszystko w przypadku przegranej opozycji. Oczywiście całą winą za ewentualne zamieszki obarcza prezesa partii rządzącej.

"Kaczyński tak napiął strunę, że jeśli nasza strona nie wygra wyborów, może dojść do rozlewu krwi! On nie ma nic do stracenia, to człowiek obłąkany, pozostała mu tylko władza, ale my mamy rodziny,dzieci i wnuki!" – pisze w alarmistycznym tonie na Facebooku. Pisarka udostępniła przy okazji grafikę z "tercetem zła", czyli Jarosławem Kaczyńskim, Mariuszem Kamińskim oraz Zbigniewem Ziobrą.