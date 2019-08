Spięcie Jakubiaka z Tyszką. "Chłopie ucz się traktorem jeździć"

Tyszka był dzisiaj gościem Polsat News, gdzie komentował sytuację ruchu Kukiz'15. Wicemarszałek ocenił, że przez ostatnie lata z ruchu odpadły osoby "o skrajnych poglądach", a pozostali sami najlepsi. Dodatkowo zwrócił uwagę, że PiS od dawna próbowało "podkupywać" posłów jego ugrupowania.

Kiedy podczas rozmowy padło nazwisko Marka Jakubiaka, Tyszka stwierdził, że i sam Jakubiak chciał dołączyć do PiS, tylko że to partia Kaczyńskiego go nie chciała w swoich szeregach.

Na te słowa szybko zareagował Jakubiak.

"Tyszka, to wykracza poza twoje możliwości intelektualne. Ty chłopie ucz się traktorem jeździć" – napisał na Twitterze.