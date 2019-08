Nagły zwrot ws. Arkadiusza Kraski. "Prokuratura Krajowa miażdży wniosek śledczych ze Szczecina"

Informację o decyzji szczecińskich śledczych przekazał na Twitterze dziennikarz Radia ZET Miłosz Gocłowski.

Dziennikarz wyjaśnia jaki byl powód wycofania się z wniosku. "Prokuratura krajowa miażdży wcześniejszy wniosek śledczych ze Szczecina o ponowne rozpoznanie sprawy Arkadiusza Kraski. Po analizie materiału sprawy - nie ma żadnych nowych dowodów na jego niewinność. Dlatego wniosek został wycofany" – informuje Gocłowski.

W 1991 r. Arkadiuszowi Krasce przypisano podwójne morderstwo, do którego doszło w Szczecinie. W 2001 r. skazano go na dożywocie. W maju tego roku Sąd Najwyższy zdecydował o wstrzymaniu wyroku i mężczyzna wyszedł na wolność. Stało się to na skutek nowych dowodów jakie pojawiły się w jego sprawie. Jak informował wówczas w komunikacie rzecznik Sądu Najwyższego, "zachodzi obecnie wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie - w wyniku rozpoznania wniosku prokuratora - do uchylenia wyroków sądów I oraz II instancji, czego domaga się prokurator". 4 lipca prokuratura wycofała z Sądu Najwyższego wniosek o uniewinnienie mężczyzny.

9 lipca SN rozpatrywał drugi ze złożonych wniosków - o wznowienie postępowania. Podczas posiedzenia Sąd Najwyższy zobowiązał szczecińską prokuraturę do przedstawienia w ciągu 30 dni nowych dokumentów w sprawie. "Sąd zdecydował zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia jednolitego wniosku w sprawie nowych wniosków i dowodów, które miałyby dowodzić niewinności Arkadiusza Kraski" – relacjonował portal Wp.pl. Dziś wniosek o wznowienie postępowania został również wycofany.

