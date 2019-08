"Zostałem źle zrozumiany". Tomczyk tłumaczy się z powielania fake newsa

Chwedoruk: Od początku nie mogłem pojąć fenomenu Kukiza

– Naczelny postulat, z którym Paweł Kukiz związał swój program, jednomandatowe okręgi wyborcze JOW, to przecież sztandarowy program Platformy Obywatelskiej. Co więcej, to program, który PO nie tylko głosiła, ale też realizowała –...