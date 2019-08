Kasprzak o problemach ze zbieraniem podpisów. "Ludzie mijają nas obojętnie na ulicy"

Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak chce wystartować do Senatu w tym samym okręgu co Kazimierz Michał Ujazdowski, były polityk PiS. Kandydatura Ujazdowskiego (z list Koalicji Obywatelskiej) wzbudziła wiele kontrowersji.

Wina Koalicji Obywatelskiej

– Słynny pakt senacki, którego istnienie zdementowała Lewica, przybrał taką postać: warszawiakom, którzy już raz wybrali jesienią wyrazistego w poglądach polityka Rafała Trzaskowskiego, narzucono kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który jest jego odwrotnością – tłumaczył w rozmowie z Jackiem Żakowskim Kasprzak.

W poranku radia TOK FM, lider Obywateli RP odniósł się także do kwestii zbierania podpisów pod listami.

– Zbieranie podpisów idzie bez problemu? – pytał Kasprzaka dziennikarz. – Idzie z ogromnymi kłopotami. Ujazdowskiemu też – stwierdził polityk.

– Ale zbierzecie, czy nie? Do 3 września – pytał dalej Żakowski. – To jest koszmarnie trudne, to mówią wszyscy kandydaci. Ludzie mijają nas obojętnie na ulicy, mają dość polityki i to jest kompletnie zrozumiałe. To jest jedna z wielu zasług Koalicji Obywatelskiej – odpowiedział Kasprzak.