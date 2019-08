Schreiber: Odpowiedzialność za Polaków jest na pierwszym miejscu

Minister Łukasz Schreiber komentował w poranku „Siódma 9” projekt budżetu na przyszły rok, który po raz pierwszy od 30 lat nie zakłada deficytu.

– Można przypomnieć słowa premiera Morawieckiego, który powiedział o przykazaniu siódmym, czyli „nie kradnij”. To kwestia odpowiedzialności – mówił polityk. – Udało się zrobić wiele. Jesteśmy atakowani cały czas, ale wbrew temu staramy się obniżać podatki, wyrównywać nierówności społeczne, jak choćby w przypadku niepełnosprawnych czy emerytów, choć dbamy też o to, by zapewniać finanse. Udało nam się zwiększyć udział VAT-u o blisko 50 miliardów. To gigantyczny sukces. To się nie wzięło z niczego – podkreślił Schreiber

– Chcieliśmy przestać zadłużać się na kolejne lata. To pierwszy, historyczny budżet. To najlepiej pokazuje skalę odpowiedzialności rządu, bo przecież moglibyśmy przedstawić kolejne, atrakcyjne programy. Odpowiedzialność za Polaków jest na pierwszym miejscu – dodał.

