"Program PO jest jak yeti. Dużo się o nim mówi, nikt go nie widział"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był dziś gościem Wojciecha Dąbrowskiego w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Michał Dworczyk odniósł się do decyzji Grzegorza Schetyny o zaproponowaniu na funkcję premiera Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. – Ta kandydatura -mówiąc kolokwialnie - jest ściemą – ocenił.

– Grzegorz Schetyna po raz kolejny próbuje się łapać różnych sztuczek, żeby odwrócić zainteresowanie opinii publicznej od faktycznych problemów Koalicji czy też Platformy Obywatelskiej, a mówiąc konkretnie od braku programu – mówił polityk. Jak podkreślił,"cała kampania PO opiera się na trzech kłamstwach".

Pierwszym z wymienionych przez Dworczyka jest sprawianie wrażenia, jakoby do wyborów szły trzy różne partie. – De facto, to co widzimy w wyborach do Senatu, czyli jedna lista, to dowód, że to są te same środowiska, które mają ten sam cel. Atakowanie rządów PiS i stworzenie rządu pod wodzą Grzegorza Schetyny – wskazał. Drugim "kłamstwem" ma być "rzekomy program PO". – On jest jak yeti. Dużo się o nim mówi, nikt go nie widział. My prosimy o wyliczenia jakieś precyzyjne od wielu tygodni, nie widać nic – stwierdził. – Trzecie kłamstwo, że niby kandydatem na premiera jest pani marszałek. Ja bardzo szanuję i cenię panią marszałek, więc przykro mi, że została postawiona w takiej roli, ale każdy kto zna Grzegorza Schetynę i zna polską politykę wie, że jest to człowiek, który nikomu nie odda władzy, że zrobi wszystko, żeby władzę w ramach tej koalicji utrzymać – wyjaśnił szef KPRM.