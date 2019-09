"Spóźniliśmy się o parę miesięcy". Nieoczekiwane słowa Sienkiewicza o 500 plus

Sienkiewicz był dzisiaj gościem w programie Wirtualnej Polski, gdzie stwierdził, że PO spóźniła się "o parę miesięcy" z wprowadzeniem 500 plus.

– Dane nie będzie odebrane. Tak, 500 plus się należało. (…) Spóźniliśmy się o parę miesięcy. To trzeba było zrobić wcześniej. Gdyby PiS nie rządził i tak to by się stało. Ten program przynosi dobre skutki. Nie mam mowy, żeby go likwidować – mówił polityk PO. – 500 plus to jest rzecz, której my nie zdążyliśmy zrobić. Żałuję tego. Przepraszam, że tak późno – kontynuował Sienkiewicz.

Polityk zapewnił, że będzie bronił programu 500 plus, który jego zdaniem zrobił dużo dobrego w Polsce.

W dalszej części programu Sienkiewicz komentował ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Polityk ocenił, że obecnymi sondażami, które dają zdecydowaną przewagę PiS-owi nie warto się przejmować, gdyż są to zabiegi propagandowe. Porządne badania jego zdaniem nie da się zrobić w tydzień, więc ostatnich sondaży nie warto czytać.

Czytaj także:

"Przecież to wygląda jak sabotaż". Koalicja Obywatelska w ogniu krytyki po akcji #SilniRazemCzytaj także:

Czarnecki: Z jednej strony 500 Plus i debata o Polsce, z drugiej spory o to, komu pies nasikał do buta