Ostre starcie na antenie TVP Info. "Urządziłam pani taką rzeczywistość, jaką mają posłowie PiS w TVN24"

Gościem Magdaleny Ogórek na antenie TVP Info była szefowa Nowoczesej Katarzyna Lubnauer. W pewnym momencie gospodyni programu i polityk zaczęły podnosić na siebie głos.

– To, co pani robi to jest dokładnie to – powiedziała Ogórek, po czym na ekranie pokazał się tweet Marka Migalskiego zachęcającego polityków PO, aby chodzili to TVP i "pluli w twarz dziennikarzom". Po odczytaniu wpisu politologa prowadząca stwierdziła, że opozycji standardy wyznacza Migalski. W czasie ostrej wymiany zdań dziennikarka zarzuciła Lubnauer, że ta nie odpowiada na pytania, a próbuje zadawać je prowadzącej. – Pani przewodnicząca rozumie, że to ja prowadzę ten program, i to ja zadaję pytania, a nie pani, tak? – powiedziała Ogórek. – Na tym polega program, w którym się zadaje pytania, że pozwala się gościowi również na nie odpowiedzieć – odparła szefowa Nowoczesnej.

W pewnym momencie Ogórek powiedziała posłance, że urządziła jej "taką rzeczywistość, jaką mają posłowie PiS w TVN24". – Nie podoba się pani? – pytała. – Wie pani, jaka jest różnica? Pani pracuje w instytucji, w której pani płacą z publicznych pieniędzy. 1,5 mld zł jest wydatkowanych na tę telewizję – odparłą Lubnauer.

Po występie w emocjonującej dyskusji szefowa Nowoczesnej odniosła się do sprawy na Twitterze. "Dziennikarze TVP nie rozumieją, że media publiczne, czyli finansowane przez wszystkich Polaków niezależnie od poglądów, powinny być pluralistyczne. A są telewizją partyjną PiS. Media prywatne mogą mieć różną linię. A każdy może sam decydować czy za nie płaci" – napisała Lubnauer.