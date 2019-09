"Udzielałem kiedyś wywiadu pismu dla homosiów...". Korwin-Mikke dostał nietypowe pytanie

– Zdziwię pana, ale udzielałem kiedyś wywiadu pismu "Inaczej", właśnie pismu dla homosiów, i powiedziano mi, że poparcie wśród homosiów mamy takie same jak w reszcie społeczeństwa – mówił polityk w czacie transmitowanym na You Tube. – To tylko ci tfu geje stanowią cząstkę homosiów. I to nie wszyscy, bo np. Pim Fortuyn, przywódca partii prawicowej w Holandii był homosiem – dodał.

Korwin-Mikke podkreślił, że "można być homosiem i nas popierać", a sprzeciwia się jedynie narzucaniu homoseksualizmu jako normy społecznej. – To nie jest nic normalnego. Nota bene znam homosiów, którzy właśnie podkreślają: "ja nie jestem normalny, jestem oryginalny" – kontynuował swój wywód lider Wolności.

Polityk podkreślił, że tzw. małżeństwa homoseksualne są robione na pokaz, bo jeżeli dwie osoby chcą ze sobą żyć, to nie ma potrzeby zmieniania ustaw w tym celu.

Czytaj także:

Korwin-Mikke przesłuchany na angielskim lotnisku. "Ok. 10 Żydów-ortodoksów - i wyraźnie mnie rozpoznali"Czytaj także:

Homoseksualizm nie jest wrodzony. Naukowcy: Wpływa na niego środowisko i kultura