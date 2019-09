Schetyna apeluje do Kaczyńskiego: Wspólnie powinniśmy powiedzieć "dość"

– To jest mój apel do prezesa Kaczyńskiego, żeby w sprawie tych, którzy używają języka nienawiści, wzywają do nienawiści, że wspólnie powinniśmy powiedzieć „dość” – mówił lider PO Grzegorz Schetyna podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

W swoim przemówieniu Schetyna nawiązał do lipcowych zamieszek, które miały miejsce w Białymstoku. Pod hasłem "Białystok miastem dla wszystkim" przeszedł pierwszy Marsz Równości w tym mieście. Wydarzenie budziło duże kontrowersje. Towarzyszyła mu też kontrmanifestacja, którą zorganizowały środowiska kibiców oraz narodowców.Jak wynika z nagrań publikowanych w Internecie, nie obyło się bez brutalnych incydentów. Kilka razy próbowano zakłócić przemarsz. Lider PO zaapelował dzisiaj do Jarosława Kaczyńskiego, aby potępił tego typu akty przemocy. – To powinno być wspólne ustalenie tych wszystkich, którzy się z tym nie zgadzają. Takiej polityki nie akceptujemy. Jestem przekonany, że to większość naszych rodaków. Wzywam PiS do twardych działań w tej kwestii. Wzywam prezes Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości – mówił w Białymstoku lider Koalicji Obywatelskiej. Czytaj także:

