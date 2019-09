W środę 18 września Piotr Liroy-Marzec składał wizytę w Białymstoku, gdzie spotkał się z wyborcami. Podczas spotkania polityk zdradził powody, dla których zdecydował się opuścić Konfederację. W dłuższej wypowiedzi na ten temat lider Skutecznych przywołał słowa Janusza Korwin-Mikkego.

– Zaczęliśmy rozmawiać na temat współpracy Polski z Rosją. I zadaliśmy pytanie: gdyby był konfilt Rosja-Polska i Rosja by powiedziała, że w tych twoich wydumanych rzeczach cię popiera, to kogo byś poparł? Rosję [odpowiedział Korwin-Mikke]. Słowo, on to powiedział przy nas wszystkich – relacjonował Liroy-Marzec.

– Dla mnie nie ma miejsca w takim towarzystwie – podkreślił poseł. Liroy-Marzec przyznał, że nigdy nie wierzył w doniesienia nieprzychylnych Konfederacji mediów o jej sympatiach prorosyjskich, jednak kiedy usłyszał te słowa i wcześniejsze wypowiedzi Korwin-Mikkego m.in. o aneksji Krymu, to zmienił zdanie.