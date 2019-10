"Wołyń Zdradzony" Zychowicza nominowany w konkursie "Książka Historyczna Roku"

Przypominamy, że "Wołyń Zdradzony" Piotra Zychowicza został nominowany w konkursie "Książka Historyczna Roku". Głosowanie trwa do 31 października. Konkurs wygra ta książka, która dostanie największą ilość głosów od Internautów. Zachęcamy do wsparcia redaktora naczelnego "Historii Do Rzeczy".

– Napisanie "Wołynia zdradzonego" kosztowało mnie wiele pracy i wysiłku. Szczególnie trudno czytało mi się wspomnienia ocalałych. A przeczytać ich musiałem setki. Te opisy rozpaczy, śmierci, okrucieństw… Coś strasznego. Potwornego. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek ludobójstwem na Wołyniu wie, o czym mówię. To nie spływa po człowieku jak po kaczce – mówił Zychowicz w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. Głosowanie jest bardzo proste, zajmuje kilka sekund: http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl/glosowanie Zasady: 1.Głosowanie trwa do 31 października.

2. Każdy może głosować raz dziennie, co 24 godziny.